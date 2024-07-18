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لبنان

توقيف 4 أشخاص في ألمانيا وإسبانيا... ما علاقتهم بـ"حزب الله"؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 08:19
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أفادت "سكاي نيوز"، أنّ إسبانيا وألمانيا أوقفتا 4 أشخاص.
 
 
وأشارت إلى أنّ الموقوفين زودوا "حزب الله" بقطع طائرات مسيّرة.
 
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