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لبنان

نجاد فارس زار غرفة طرابلس: مشاريعها تخدم كل لبنان

Lebanon 24
18-07-2024 | 08:33
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استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، نجاد عصام فارس.

وتم خلال اللقاء عرض شامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلاد، مع التركيز بشكل أساسي على المشاريع الاستثمارية والتنموية المعتمدة في غرفة طرابلس الكبرى، التي تهدف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بدور لبنان كشريك استراتيجي على مستوى إقتصادات العالم المعاصر في منطقة شرق المتوسط ، وفق بيان للغرفة.
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إثر اللقاء كانت جولة على مختلف مشاريع الغرفة، لا سيما مختبرات مراقبة الجودة، ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة وسلامة الغذاء (إدراك). 

وأعرب فارس عن إعجابه بما سمعه وشاهده في غرفة طرابلس من مشاريع ورؤى وأفكار ومستوى عالٍ من الترتيب والتنظيم، مشيرا إلى أنه "من مواليد مدينة طرابلس، وأن كل ما شاهده هو مصدر اعتزاز له"، مؤكداً "أن مشاريع غرفة طرابلس تعود بالمنفعة العامة ليس فقط على طرابلس، بل تخدم كل لبنان"، شاكرا  رئيس الغرفة توفيق دبوسي وفريق عمله على كل الجهود التي يبذلونها.

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