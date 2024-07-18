في هذا الموقع الإسرائيلي.. "الحزب" يستهدف التجهيزات التجسسية ويدمرها



أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان أن مجاهديها استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.



وأضاف البيان أن الاستهداف أدى الى تدمير هذه التجهيزات.

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