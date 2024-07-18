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لبنان

في هذا الموقع الإسرائيلي.. "الحزب" يستهدف التجهيزات التجسسية ويدمرها

Lebanon 24
18-07-2024 | 08:38
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان أن مجاهديها استهدفوا التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

وأضاف البيان أن الاستهداف أدى الى تدمير هذه التجهيزات.
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