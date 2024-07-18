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لبنان

قائد الجيش التقى الممثلة المقيمة لبرنامج الـ UNDP في لبنان

Lebanon 24
18-07-2024 | 08:42
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في لبنان Blerta Aliko.
 
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وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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