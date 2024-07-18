بتوجيهات من ميقاتي.. شباب العزم اطلق دورة تحضيريّة للدخول الى "اللبنانيّة"

Advertisement

انطلقت اعمال الدورة التحضيريّة لامتحان الدخول إلى كلية العلوم الاقتصاديّة وإدارة الأعمال في الجامعة اللبنانيّة بالتنسيق بين شباب العزم وادارة الكلية يوم الاثنين في ١٥ تموز وتستمر حتى ٢٦ تموز نهاية الاسبوع المقبل وذلك في حرم الجامعة في طرابلس.وعلى هامش الدورة أوضحت منسقة كلية إدارة الأعمال في شباب العزم ديما سنكري أنّ" هذه الدورة كما جرت العادة في كلّ عام ينظمها شباب العزم بالتعاون مع إدارة الجامعة ".وأكدت أنّ "شباب العزم يقف دائما إلى جانب الطلاب في الجامعة اللبنانيّة أو في الجامعات الخاصة من أجل تنمية قدراتهم مع تأكيد الاستمرار الدائم دون انقطاع في تقديم مدّ العون للطلاب بكلّ الكليّات كلما اقتضت الحاجة ".وأضافت:" اطلقت هذه الدورة نظرا لصعوبة الدخول الى هذه الكلية وستمتد لمدة أسبوعين على يد أساتذة متخصصين بالرياضيات و الاقتصاد" .وختمت سنكري قائلة: " بتوجيهات من الرئيس نجيب ميقاتي نستمر بدعم الطلاب لأنّهم العمود الفقريّ في بناء الأوطان وكي نتخطى هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها البلاد".