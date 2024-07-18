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لبنان

السفيرة القبرصية: ندعم وجهة نظر لبنان في ملف النزوح السوري

Lebanon 24
18-07-2024 | 09:41
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 أكدت سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو "أن الرئيس القبرصي نيكوس خريتودوليدس وعد بدعم قضايا لبنان في المجموعة الاوروبية والمحافل الدولية".
 
وجددت تيودوسي خلال زيارتها الرابطة المارونية، دعم بلادها لوجهة نظر لبنان في ملف النزوح السوري"، ولاحظت "أن هناك تطورا في مواقف اكثرية الحكومات الاوروبية حول هذا الموضوع الشائك".
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وأبلغت السفيرة القبرصية مسؤولي الرابطة المارونية خلال الزيارة "رسالة شفوية من الرئيس القبرصي إلى رئيس الرابطة واعضائها، يؤكد فيها العلاقة التاريخية والاخوية بين لبنان وقبرص، مذكرا بأن اول لقاء بينه وبين شخصيات وجهات لبنانية بعيد انتخابه كان مع السفير خليل كرم رئيس الرابطة واعضاء الوفد المرافق حيث وعد بدعم قضايا لبنان في المجموعة الاوروبية والمحافل الدولية". 
 
كذلك فندت السفيرة العلاقات الثنائية والتحديات الاقليمية والوضع المتفجر في الشرق الأوسط.

كما قدمت عرضا عن وضع الموارنة في قبرص ودورهم في الحياة العامة وفي عملية التطوير الاقتصادي في الجزيرة. 

وتناول البحث في خلال الاجتماع أيضا ملف النزوح السوري ، فاكدت السفيرة "دعم بلادها وجهة النظر اللبنانية من الموضوع، وأن هناك تطورا لدى اكثرية الحكومات الاوروبية حيال هذا الملف الشائك".
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