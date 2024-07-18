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لبنان

انخفاض التغذية بالمياه في صيدا.. والسبب؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 10:03
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اعلمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان  مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى بانخفاض التغذية بالمياه بسبب عطل في المضخة.
 
وأشارت الى أن "فرق الصيانة لديها  تعمل على انجازه في أسرع وقت".
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