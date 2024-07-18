انخفاض التغذية بالمياه في صيدا.. والسبب؟

اعلمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى بانخفاض التغذية بالمياه بسبب عطل في المضخة.

وأشارت الى أن "فرق الصيانة لديها تعمل على انجازه في أسرع وقت".