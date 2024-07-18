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لبنان

قبلان: من يكتب التاريخ اليوم هو محور المقاومة

Lebanon 24
18-07-2024 | 10:40
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علق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية، ببيان قال فيه: "إن أسباب وجود إسرائيل تتساقط حجرا حجرا وبسرعة هائلة، ونهاية إسرائيل ليست بعيدة، وشرعية هذا الكيان لا وجود لها في قاموسنا، وقرارات المجتمع الدولي تخصّه ولا تخص شعوب هذا المنطقة، وإسرائيل اليوم ضعيفة ضعيفة ضعيفة...ولا قدرات ذاتية لها، والهزيمة التي تطال أساطيل واشنطن والأطلسي في باب المندب توكّد أنّ زوال إسرائيل أقرب من بياض العين إلى سوادها، ولن نهدأ حتى تزول إسرائيل، ومن يكتب التاريخ اليوم محور المقاومة لا الأطلسي ولا إسرائيل، وما يقوم به الكنيست الإسرائيلي خطوة على طريق الزوال إن شاء الله".
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