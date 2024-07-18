Advertisement

لبنان

بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1224000-638569218765286763.jpg
Doc-P-1224000-638569218765286763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف حسن مهنا في بلدة جبال البطم.
 
 
وزعم أنّ مهنا كان عنصرًا في وحدة الهندسة في "حزب الله" في منطقة قانا.
 
 
وأضاف أدرعي أنّ مهنا لعب دوراً في تخطيط وتنفيذ عمليات عسكريّة ضدّ إسرائيل.
 
 
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2024-07-18
11:27 | 2024-07-18
11:11 | 2024-07-18
10:40 | 2024-07-18
10:36 | 2024-07-18
10:03 | 2024-07-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24