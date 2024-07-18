بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟

#عاجل 🟡 جيش الدفاع يقضي على مخرب في وحدة الهندسة التابعة لحزب الله الارهابي
🟡في وقت سابق اليوم قضى جيش الدفاع بغارة جوية في منطقة مريمين جنوب لبنان على المخرب حسن علي مهنا من حزب الله.
🟡وكان المدعو حسن علي مهنا عنصرًا في وحدة الهندسة في حزب الله في منطقة قانا ولعب دورًا في… pic.twitter.com/RM6Cjxmeay
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 18, 2024
#عاجل 🟡 جيش الدفاع يقضي على مخرب في وحدة الهندسة التابعة لحزب الله الارهابي
🟡في وقت سابق اليوم قضى جيش الدفاع بغارة جوية في منطقة مريمين جنوب لبنان على المخرب حسن علي مهنا من حزب الله.
🟡وكان المدعو حسن علي مهنا عنصرًا في وحدة الهندسة في حزب الله في منطقة قانا ولعب دورًا في… pic.twitter.com/RM6Cjxmeay