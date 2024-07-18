بالفيديو شاهدوا لحظة إغتيال حسن مهنا في جنوب لبنان.. وما كان دوره في "الحزب"؟

نشر المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، فيديو للحظة إستهداف حسن مهنا في بلدة جبال البطم.

وزعم أنّ مهنا كان عنصرًا في وحدة الهندسة في "حزب الله" في منطقة قانا.

وأضاف أدرعي أنّ مهنا لعب دوراً في تخطيط وتنفيذ عمليات عسكريّة ضدّ إسرائيل.