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لبنان

طائرة "الحزب" قتلت ضابطًا إسرائيليًا.. هذه هويته ورتبته (صورة)

Lebanon 24
18-07-2024 | 11:11
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها في انفجار مسيّرة في الجولان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الضابط هو الرائد في الاحتياط افرايم بن عمرام (25 عاما)، كان يخدم في قاعدة "معاليه" الإسرائيلية.
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وقد قٌتل الضابط متأثرا بإصابة في رأسه في مستشفى رمبام في حيفا بعدما انفجرت في قاعدته طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله".

يُذكر أنّ 17 جنديًا إسرائيليًا أُصيبوا خلال هذا الهجوم.
 
افرايم بن عمرام

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