فياض زار القاع والهرمل: هدفي الاطلاع على مشاكلكم عن قرب

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وصل وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى بلدة القاع، يرافقه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ووفد من الوزارة.وكان في استقباله النواب: الدكتور سامر التوم، الدكتور إيهاب حمادة، وملحم الحجيري.وأشار وزير الطاقة إلى أن "زيارته جاءت للإطلاع على هذه المشاكل عن قرب والعمل مع كل المعنيين في الوزارة على حلها".وانتقل فياض والوفد المرافق إلى مدينة الهرمل، حيث استقبله في المكتبة العامة، رئيس اتحاد ورؤساء بلديات الهرمل، بحضور النائبين إيهاب حمادة وسامر التوم، والمحافظ خضر.وتحدث حمادة عن "المشاكل التي يمر فيها قضاء الهرمل على مستويي الماء والكهرباء، خصوصا موضوع تأمين مياه الشفة والري إلى المدينة"، مطالبا ب"لجنة فنية لتحديد ما هو الواقع وما هو العمل لتأمين مياه الشفة لكامل أحياء الهرمل".ودعا إلى "تجهيز الآبار بألواح بالطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، حتى تستطيع ضخ المياه التي تكفي قرى القضاء"، لافتا إلى "توقف العمل في محطة تكرير الخاصة بالصرف الصحي، بانتظار استكمال عمل متعهد المشروع".كما طالب ب"إصلاح الخلايا الكهربائية في محطة الهرمل والإسراع في ربط الهرمل بالشمال".بدوره، قال فياض: "سنحمل المشاكل التي تعانون منها وسنعطيها الأولوية اللازمة عبر فريق في مؤسسة مياه البقاع، سيكون معنيا بموضوع شبكات المياه والصرف الصحي، وسيتابع فريق الوزارة أمورا أخرى".وأوضح أن "هناك أموالا قليلة في موازنة عام 2024"، وقال: "سنعمل في جزء منها سريعا لمعالجة بعض الأمور، وما لا نستطيع عليه خلال هذا العام، سنعالجه في السنة المقبلة. (الوكالة الوطنية)