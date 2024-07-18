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لبنان

البعريني: الى جانب العمال دائما حتى تحقيق مطالبهم

Lebanon 24
18-07-2024 | 11:57
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التقى وفد من مجلس نقابة موظفي ومستخدمي شركات الخليوي في لبنان برئاسة النقيب نبيل يوسف، عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني. 
 وتمحور النقاش حول شؤون موظفي الخليوي وقطاع الإتصالات والمشاكل التي يعانيها، كذلك تباحث المجتمعون في الأمور العالقة التي تتم متابعتها ومعالجتها مع جميع المعنيين.
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 واكد البعريني وقوفه الدائم إلى جانب العمال وتأييده مطالب الموظفين، متمنيا أن "تتكلل الإتصالات الجارية مع الأطراف كافة بالوصول إلى النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن". (الوكالة الوطنية)
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