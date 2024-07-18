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لبنان

عملية أمنية في صبرا.. قوى الأمن توقف متورّطاً بمئات عمليات السلب (صورة)

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:16
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أوقفت شعبة المعلومات بتواريخ سابقة اثنين من أفراد عصابة تنفّذ عمليات سلب بقوة السلاح وتستهدف المواطنين في محلة صبرا، كثّفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية باقي أفراد العصابة وتوقيفهم.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أحدهم، ويدعى ع. م. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب بقوة السلاح وإطلاق نار من سلاح حربي.
بتاريخ 1-7-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه بالإشتراك مع آخرين (أوقفوا بتاريخ سابق من قبل الشعبة) مئات عمليات السلب بقوة السلاح استهدفت العديد من المواطنين في محلة صبرا مستخدماً مسدس حربي وأدوات حادة. كما صرّح بتعاطي المخدرات، وأنه باع المسدس المذكور داخل مخيّم صبرا لأحد تجار المخدِّرات.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء. (الوكالة الوطنية)
 
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