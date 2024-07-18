عثمان بحث وممثلة ال UNDP تطوير التعاون في مختلف المجالات

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي UNDP في لبنان بليرتا أليكو في زيارةٍ جرى في خلالها بحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات. (الوكالة الوطنية)

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