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لبنان

عثمان بحث وممثلة ال UNDP تطوير التعاون في مختلف المجالات

Lebanon 24
18-07-2024 | 12:20
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي UNDP في لبنان بليرتا أليكو  في زيارةٍ جرى في خلالها بحث سبل تطوير التعاون في مختلف المجالات. (الوكالة الوطنية)
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