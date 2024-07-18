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لبنان
"التجمع الإنمائي المستقل" ذكر بحقوق أهل المنطقة: هنيئا لمن له أم تبكي عليه
Lebanon 24
18-07-2024
|
12:44
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أكد "التجمع الانمائي المستقل" في بيان، أن "البقاع المعطاء ومواطنيه هم أهل الضيافة والكرم وأبناء الشهامة، والتضحية، والرجولة، التي أثبتت ذلك في ساحات الوغى منذ عهد الإنتداب إلى يومنا هذا، وقد قاوموا أي عدو وخاصة العدو الصهيوني الأميركي. لذلك من شيمنا أن نرحب بالضيف الموفد إلينا ونقول أهلا وسهلا بمعالي وزير الكهرباء في قضاء بعلبك الهرمل ومرافقيه وبعض موظفيه ونواب الأمة اللبنانية".
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وقال: "انه البقاع المنكوب، لذا نذكر الجميع بأننا من هذا الوطن شعبنا عنيد متجذر بأرضه ووطنه لكن الوعود باتت بالقناطير وإننا نسمع جعجعة ولن نرى طحينا إلا عبر خطابات ملؤها الهرج والمرج والدراسات والزيارات التي باتت غير موثوقة عند أهل المنطقة التي تعاني أبشع مظلومية في الحياة البشرية وحرمت من أبسط حقوقها".
وأضاف: "إننا هنا نطالب بالمساواة، من الكهرباء إلى مياه الشرب وتأمينها للمواطنين وتنظيفها ومنع البحيرات وتسرب المياه الآسنة على الطرقات وبين الأزقة والشوارع، بالإضافة للطبابة وأسعار الدواء والمواد الغذائية ودعم القطاع التربوي وإنصاف الموظفين في القطاع العام والخاص وتأمين الوظيفة لمن يستحقها، وهذا ليس من شأنك أنت فقط يا معالي الوزير إنما من شأن الدولة ووزرائها ونوابها الغافلين النائمين المستهزئين بحقوق أهل المنطقة، فإننا نذكركم بأنه "هنيئا لمن له أم تبكي عليه".
(الوكالة الوطنية)
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