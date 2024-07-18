بالصورة.. إحتراق سيارة في ساحة بلدة عكارية

أفادت مندوبة "لبنان 24" باحتراق سيارة احد المواطنين، من بلدة القرنة، في ساحة بلدة بيت ايوب في جرد القيطع- اعالي عكار.





وقد اقتصرت الاضرار على الماديات ويعمل الدفاع المدني على اخماد النيران.

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