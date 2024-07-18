البيت الأبيض: لا مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل

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أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الخميس الى أنه لا يرى مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل.وقال كيربي: "نحث نظراءنا الإسرائيليين على عدم القيام بأي شيء يؤجج المشاعر ويشجع النشاط العنيف بطريقة أو بأخرى".وأضاف: "نتوقع بأن تتاح للرئيس الأميركي جو بايدن ولرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة اللقاء أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن".كما لفت الى ان "إيران حاضرة في كل اجتماعاتنا مع الإسرائيليين ويشمل ذلك دعمها المستمر لجماعات كحزب الله وحماس والحوثيين".