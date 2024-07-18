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لبنان

البعريني زار "مستشفى الحريري": لا بد من مساندة المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
18-07-2024 | 13:25
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زار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت حيث التقى المدير العام الدكتور جهاد سعادة بحضور الأستاذ منير سعادة. 
 واكد البعريني "ضرورة الاهتمام بالمستشفيات الحكوميّة ودعمها، خصوصًا وأن التحديات التي تواجهها في هذه الظروف لتأمين الخدمات الصحيّة للمواطنين هي تحديّات ليست سهلة أبدًا، ولا بدّ من مساندتها كي تكون بدورها سند المواطن وقت الضعف والمرض".
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 وأثنى على "جهود وزير الصّحة الدكتور فراس الأبيض ودوره في دعم المستشفيات الحكوميّة كي تبقى صامدة وقادرة على إعطاء شتى الخدمات الطبيّة للمواطن".
(الوكالة الوطنية)
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