مقر قيادة عسكري إسرائيلي مستحدث بمرمى مسيرات "الحزب".. إليكم التفاصيل

أعلن "حزب الله" مساء اليوم الخميس، استهداف مقر قيادة اللواء الغربي (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا ِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية.





وقال في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية، شَنَّنا يوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا، ‏مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وحققنا فيها إصابات مؤكدة".

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