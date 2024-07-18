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لبنان
شيخ العقل التقى وفد "الهوية والسيادة" ومجموعة المنتدى الروحي للجمعية الدرزية الاميركية ADS
Lebanon 24
18-07-2024
|
14:04
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم وفدا من "لقاء الهوية والسيادة" ضم: الوزير السابق يوسف سلامة، عضو المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي عبد الخالق وعامر بحصلي، وجرى البحث في المستجدات وقضايا وطنية عامة.
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كما استقبل مدير "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" المحامي ربيع قيس، في اطار التحضير لعقد مؤتمر حول محاكم الأسرة. وكذلك الاستاذ زياد القاضي.
وكان الشيخ ابي المنى استقبل في دارته في شانيه رئيسة بلدية كفرقطرة الين نصار ومديرة مدرسة الايمان في البلدة ايمان نصر، بحضور عضو المجلس المذهبي منير بركات.
كذلك استقبل مجموعة الشباب من "المنتدى الروحي" الذي اقامته اللجنة الدينية في الجمعية الدرزية الاميركية ADS في راس المتن، ضمنه المعتمدان لمشيخة العقل رئيس اللجنة الشيخ وجيه صبح والشيخ وليد فرحات والسيدة ندى فرحات وبحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار، حيث استمعوا من سماحته الى حديث عن الهوية الروحية والوطنية، وتوجيه منه للتمسك بالجذور وعدم الاغتراب الروحي، وكانت المجموعة تابعت على مدى ثلاثة ايام نشاطها، وزارت الشيخ ابو فارس مروان فياض في خلوة بدغان، الذي استقبلهم وارشدهم والشيخ سلمان شيا، ثم مقام المرحوم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي في الباروك والتقت فيه بالشيخ ماجد ابو سعد بحضور الشيخ ابو نعيم محمد حلاوي وجمع من المشايخ. (الوكالة الوطنية)
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