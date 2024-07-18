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لبنان

جعجع لبري: أتمنى ان تكون متابعا لما جرى في الجمعية الوطنية الفرنسية

Lebanon 24
18-07-2024 | 14:17
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه عبر منصة "اكس": "دولة الرئيس نبيه بري المحترم، أتمنى ان تكون متابعا لما جرى ويجري اليوم في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكيف تكون الجلسة مفتوحة بدورات متلاحقة وللبحث صلة".
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