جعجع لبري: أتمنى ان تكون متابعا لما جرى في الجمعية الوطنية الفرنسية

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه عبر منصة "اكس": "دولة الرئيس نبيه بري المحترم، أتمنى ان تكون متابعا لما جرى ويجري اليوم في الجمعية الوطنية الفرنسية، وكيف تكون الجلسة مفتوحة بدورات متلاحقة وللبحث صلة".

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