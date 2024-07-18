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لبنان

في الشمال.. توقيف أعضاء عصابة سلب بعد سلبهم أحد المواطنين

Lebanon 24
18-07-2024 | 14:58
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي :"بتاريخ 17/7/2024، أوقفت مديرية المخابرات في بلدة ببنين ومنطقتَي المنية والضنية – الشمال أعضاء عصابة سلب وهُم المواطنون: (ف.ع.) المخطط لعملية السلب، (ع.ق.)، (م.ح.)، (ا.ط.)، (س.ع.)، وذلك بعد سلبهم أحد المواطنين مبلغًا ماليًّا كبيرًا بقوة السلاح على أوتوستراد شكا.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية أعضاء العصابة". (الوكالة الوطنية)
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