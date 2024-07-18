التقدمي الإشتراكي شجب الهجوم على منطقة الوادي الكبير في سلطنة عمان

Advertisement

شجبت "مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف سلطنة عمان في منطقة الوادي الكبير، وأدى إلى وقوع ضحايا".وأكد الحزب "تضامنه التام مع سلطنة عمان قيادة وشعبا"، مُجددا "التشديد على أهمية التكاتف في مواجهة التطرف".وإذ تقدم الحزب التقدمي الإشتراكي بالتعزية بـ "الضحايا الأبرياء الذين قضوا، تمنى لسلطنة عمان ولشعبها دوام الاستقرار والتطور والأمان". (الوكالة الوطنية)