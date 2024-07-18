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لبنان
حجار في مغدوشة واضعا اللمسات الاخيرة لافتتاح مركز للشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
18-07-2024
|
15:28
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الزهراني استقبل رئيس اتحاد بلديات صيدا - الزهراني، رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، يرافقه وفد من الوزارة في حضور النائب ميشال موسى، لوضع اللمسات الاخيرة لافتتاح مركز للشؤون الاجتماعية في بلدة مغدوشة. (الوكالة الوطنية)
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