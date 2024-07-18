قائد هام.. من استهدفت إسرائيل في غارة الجميجمة؟

استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، مبنى من 3 طوابق في الجميجمة، وفقاً لمندوبة "لبنان 24"، ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى والشهداء.

وحسب المعلومات، فإن هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد القائد الميداني في قوات الرضوان التابعة لـ"حزب الله" حبيب معتوق.