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لبنان

مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
18-07-2024 | 16:09
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أعلن الدفاع المدني عبر "اكس" ان عناصره من وحدة الانقاذ البحري عملت في الساعة ٢١:٣٠ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ على سحب دراجة مائية وفيها ثلاثة اشخاص، إلى الميناء بعدما كان طرأ عطل على محركها قبالة شاطئ عين المريسة - بيروت. (الوكالة الوطنية)
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دراجة

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