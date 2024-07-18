مأساة عند شاطئ عين المريسة.. إليكم ما حصل

أعلن الدفاع المدني عبر "اكس" ان عناصره من وحدة الانقاذ البحري عملت في الساعة ٢١:٣٠ من تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/١٨ على سحب دراجة مائية وفيها ثلاثة اشخاص، إلى الميناء بعدما كان طرأ عطل على محركها قبالة شاطئ عين المريسة - بيروت. (الوكالة الوطنية)

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