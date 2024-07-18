"حزب الله" ينعى الشهيد "حبيب معتوق"

نعى "حزب الله" في بيان مساء اليوم الخميس، الشهيد علي جعفر معتوق "حبيب معتوق" مواليد عام ١٩٧٨، من بلدة صير الغربية في جنوب لبنان.





وكان قد استهدف العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، مبنى من 3 طوابق في الجميجمة، ما تسبب بسقوط عدد من الجرحى والشهداء.

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