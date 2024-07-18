بعد ضربة الجميجمة.. ماذا يحصل شمال إسرائيل؟

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي طلب أخذ الحيطة والحذر عقب الاستهداف الجوي الذي نفّذ على مبنى من 3 طوابق في بلدة الجميجمة جنوب لبنان، والذي أدى إلى استشهاد حبيب معتوق، المسؤول في وحدة الرضوان.

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وأشارت وسائل الإعلام إلى أن إسرائيل تستعد لتلقي ضربة في الشمال خشية من إطلاق صليات كثيفة هذه الليلة وغداً بسبب الاغتيالات اليوم في لبنان.

وقدرت المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية أن حزب الله سيرد بصليات كثيفة نحو الشمال.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن يطال القصف قيادة المنطقة الشمالية في صفد وفي "ميرون" وقواعد الجيش في الجليل الغربي.