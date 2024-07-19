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لبنان

شهيد جديد لـ"الحزب" من عيترون.. هذه هويته

Lebanon 24
19-07-2024 | 00:30
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نعى الإعلام الحربي في"حزب الله" الشهيد محمد حسن مصطفى "مرتضى" مواليد عام ١٩٨٧ من بلدة عيترون في جنوب لبنان.
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