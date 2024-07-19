Advertisement

لبنان

بمناسبة عيد مار الياس.. تحذير هام من الدفاع المدني

Lebanon 24
19-07-2024 | 00:48
A-
A+
Doc-P-1224159-638569725038118288.png
Doc-P-1224159-638569725038118288.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين، بمناسبة الاحتفالات بحلول عيد مار الياس، من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة، لما تتسبّب به من مخاطر محتمة قد تؤدي الى سقوط إصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، سيّما في ظل تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تسيطر على لبنان. 
Advertisement
وشدّدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، وتذكر بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عند مشاهدة حريق - أياً كان حجمه - وتحديد موقعه ليتمكن عناصر الدفاع المدني من التدخل على الفور والسيطرة على النيران حصراً للأضرار في حدها الادنى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:15 | 2024-07-19
02:14 | 2024-07-19
02:10 | 2024-07-19
02:03 | 2024-07-19
02:00 | 2024-07-19
01:45 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24