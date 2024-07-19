بمناسبة عيد مار الياس.. تحذير هام من الدفاع المدني

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين، بمناسبة الاحتفالات بحلول عيد مار الياس، من خطر استعمال المفرقعات والأسهم النارية خصوصاً بالقرب من الغابات أو الأعشاب الجافة، لما تتسبّب به من مخاطر محتمة قد تؤدي الى سقوط إصابات بشرية، ونشوب حرائق في الأحراج والممتلكات، سيّما في ظل تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تسيطر على لبنان.

Advertisement

وشدّدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها، وتذكر بضرورة الاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ ١٢٥ للتبليغ عند مشاهدة حريق - أياً كان حجمه - وتحديد موقعه ليتمكن عناصر الدفاع المدني من التدخل على الفور والسيطرة على النيران حصراً للأضرار في حدها الادنى.