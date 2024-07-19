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لبنان

سوريا على الخريطة السياسية الاقليمية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-07-2024 | 01:15
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افاد مصدر ديبلوماسي عربي في لقاء خاص "ان التطورات في المنطقة ستفرض عودة الدور السوري الى حيويته السابقة وإن كان تحت سقف الرعاية العربية والخليجية من دون خروج دمشق من تموضعها الحالي".
وقال المصدر" إن تهيئة الاوضاع في سوريا لهذا الامر ستبدأ من خلال التسوية مع تركيا وانسحابها من الاراضي السورية او من غالبية الاراضي،  اضافة الى انسحاب اميركي من الشرق السوري ما يتيح تأمين موارد جدية تعزز الواقع الاقتصادي".
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وقال المصدر"إن واشنطن باتت غير متشددة لجهة "خنق" سوريا سياسيا واقتصاديا،  وهذا ما سيتيح لعدد كبير من الدول الأوروبية والعربية العودة الى دمشق وفتح ابواب الحوار معها ومنحها دورا لا بأس به في المنطقة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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