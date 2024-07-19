حلفاء "حزب الله" يتدرّبون؟

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افادت مصادر مطلعة انه في ظل استمرار المواجهات في جنوب لبنان فإن بعض حلفاء "حزب الله" في "قوى الثامن من اذار" يقومون بأدوار فعلية للاستعداد للمعركة المفتوحة في حال حصولها خلال المرحلة المقبلة.وتشير المصادر الى ان عملية التدريب العسكري تحصل بشكل او بآخر لهؤلاء الحلفاء ولمنتسبي الاحزاب الحليفة الذين يرغبون القيام بدور عسكري في حال انفجر الوضع وذهبت الامور الى مرحلة جديدة من التصعيد.