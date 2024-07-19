Advertisement

لبنان

حلفاء "حزب الله" يتدرّبون؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-07-2024 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1224174-638569748041249975.png
Doc-P-1224174-638569748041249975.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت مصادر مطلعة انه في ظل استمرار المواجهات في جنوب لبنان فإن بعض حلفاء "حزب الله" في "قوى الثامن من اذار" يقومون بأدوار فعلية للاستعداد للمعركة المفتوحة في حال حصولها خلال المرحلة المقبلة.
وتشير المصادر  الى ان عملية التدريب العسكري تحصل بشكل او بآخر لهؤلاء الحلفاء ولمنتسبي الاحزاب الحليفة الذين يرغبون القيام بدور عسكري في حال انفجر الوضع وذهبت الامور الى مرحلة جديدة من التصعيد.
Advertisement
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:09 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:22 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-07-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-07-19
05:00 | 2024-07-19
04:57 | 2024-07-19
04:51 | 2024-07-19
04:41 | 2024-07-19
04:40 | 2024-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24