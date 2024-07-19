الصحيفة ستعاود الصدور

علم ان الأيام التي تفصل رئيس مجلس إدارة محطة تلفزيونية عن إعلان انطلاق صحيفة، كانت أغلقت إدارتها السابقة أبوابها قبل مدّة باتت معدودة ، إلاّ أنّ العودة ستكون مختلفة تماماً وسيكون لها صيغة إلكترونية جديدة من نوعها.

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