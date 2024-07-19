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لبنان
الصحيفة ستعاود الصدور
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-07-2024
|
02:15
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علم ان الأيام التي تفصل رئيس مجلس إدارة محطة تلفزيونية عن إعلان انطلاق صحيفة، كانت أغلقت إدارتها السابقة أبوابها قبل مدّة باتت معدودة ، إلاّ أنّ العودة ستكون مختلفة تماماً وسيكون لها صيغة إلكترونية جديدة من نوعها.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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