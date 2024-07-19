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لبنان

المصورة اللبنانية كريستينا عاصي ستحمل الشعلة الأولمبية في فرنسا

Lebanon 24
19-07-2024 | 03:29
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كتبت النائبة عناية عز الدين عبر حسابها على أكس:" تحمل المصورة اللبنانية كريستينا عاصي، التي بترت قذيفة اسرائيلية ساقها على الحدود اللبنانية الفلسطينية أثناء قيامها بواجبها المهني، شعلة الأولمبياد في فرنسا على أمل ان تنير شعلة الحق والحقيقة ضمائر البشرية وخاصة تجاه الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق اهل غزة وجنوب لبنان".
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وستحمل المصورة في وكالة فرانس برس كريستينا عاصي، التي بترت ساقها اليمنى جراء إصابتها بقصف إسرائيلي استهدف صحافيين، جنوب لبنان، في تشرين الأول الماضي، الشعلة الأولمبية في فينسين الفرنسية، الأحد المقبل، "تكريماً لمَن قضوا في أثناء أداء مهمتهم".
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