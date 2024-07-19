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لبنان

الحواط: لا يمكن أن ننسى الشهيد باسكال سليمان

Lebanon 24
19-07-2024 | 03:44
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كتب النائب زياد الحواط على منصة "اكس": "يظنّ البعض أنه في غمرة الأحداث والتطورات يمكن أن ننسى من خطف من منطقتنا وقُتِل بأبشع الطرق. لا يمكن أن ننسى الشهيد باسكال سليمان. سنواصل العمل بكل جدية وإلتزام وحزم والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة، وتطبيق حكم القانون بحقّ من خطط ونفّذ، وكذلك من يقف وراء هذه الجريمة الشنعاء ويتحمّل مسؤوليتها".
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