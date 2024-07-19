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لبنان
ميقاتي يلتقي المبعوث الخاص لوزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط في السراي
Lebanon 24
19-07-2024
|
04:02
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، صباح اليوم الجمعة في السراي الحكومي، المبعوث الخاص
لوزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط فلاديمير
سافرونكوف.
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