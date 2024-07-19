للمرة الأولى.. مستعمرة إسرائيلية جديدة في مرمى صواريخ الحزب

أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "‏رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سالم وشقرا، قصفنا وللمرة الأولى مستعمرة أبي ريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا".‏

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