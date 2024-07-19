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لبنان

للمرة الأولى.. مستعمرة إسرائيلية جديدة في مرمى صواريخ الحزب

Lebanon 24
19-07-2024 | 04:04
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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه "‏رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت المدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سالم وشقرا، قصفنا وللمرة الأولى مستعمرة أبي ريم بصلية من صواريخ الكاتيوشا".‏
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وأشار الحزب في بيان آخر إلى استهداف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة عناصر الحزب، ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.‏
 

 
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