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لبنان

أوجيرو: نتابع تداعيات العطل العالمي ونواكبها

Lebanon 24
19-07-2024 | 04:13
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كتب المدير العام لهيئة "أوجيرو" على منصة "إكس": طرأ خلل في أنظمة مايكروسوفت، مما أثر على العديد من أنظمة المعلومات حول العالم. نعمل على مواكبة تداعيات هذا الخلل على الأنظمة المحلية لضمان استمرار العمل بأقل تأثير ممكن، مع العلم أنه لم يتم الإبلاغ عن أي عوارض محلية حتى الآن".
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