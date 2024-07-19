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لبنان

كانوا يتحضرون للهجرة من العبدة.. والجيش في المرصاد

Lebanon 24
19-07-2024 | 04:18
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أعلنت قيادة الجيش انه وبتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢٤، وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العبدة ٨٦ سوريًّا كانوا يتحضّرون للهجرة عبر البحر بطريقة غير شرعية متوجّهين إلى إيطاليا، كما تمّ ضبط المركب.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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