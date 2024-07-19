بعد الخلل العالمي الذي أصاب الأنظمة.. إليكم وضع مطار بيروت

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لفت رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن لـ "الجديد" إلى أن الخلل التقني العالمي لم يؤثر على حركة الطيران في مطار بيروت.وأكّد الحسن أن العطل التقني العالمي أثّر لبعض الوقت على أنظمة التسجيل والحجوزات لكن الامور عادت إلى طبيعتها وحركة الطيران لم تتأثر.