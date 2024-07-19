صاروخ جديد من صنع المقاومة أشعل مستوطنة إسرائيلية

أعلن الحزب في بيان استهداف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصاروخ وابل الثقيل وهو من صناعة عناصر الحزب، ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.‏

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