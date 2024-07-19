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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة المترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات، وتكون الرياح ناشطة حبث يرتفع معها موج البحر وتتشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.وجاء في النشرة الأتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بشكل بسيط بسبب تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة بدءا من ارتفاعات منخفضة يزداد معها الشعور بالحر.تحذير: بسبب نشاط الهواء، من المتوقع ارتفاع موج البحر يومي الجمعة والسبت لحدود المتر ونصف مما يساهم في تشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز في بيروت بين 24 و32، طرابلس بين 23 و31، وفي زحلة بين 18 و34 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة في المناطق الساحلية فوق معدلاتها الموسمية، وتراجع محدود في الداخل وعلى الجبال. كما تكون نسبة الرطوبة مرتفعة بدءا من ارتفاعات منخفضة يزيد معها الشعور بالحر، وبالتالي تشكل الضباب على التلال، كما نحذر من نشاط في سرعة الرياح الذي يؤدي إلى ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة المترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر، وبالتالي يتشكل الضباب على المرتفعات وتكون الرياح ناشطة حيث يرتفع معها موج البحر وتتشكل التيارات المائية على الشواطئ الرملية.الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل واستقرارها على الجبال وفي الداخل، كما تنخفض نسبة الرطوبة خلال النهار.الإثنين: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.- الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 28 درجة، في الداخل من 21 الى 35 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و40 كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%.- حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.- الضغط الجوي: 754 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,41.- ساعة غروب الشمس: 19,47.