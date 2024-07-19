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لبنان

بعملية نوعية.. من أوقفت قوى الأمن في حارة حريك؟ (صورة)

Lebanon 24
19-07-2024 | 05:17
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي، لملاحقة أفراد عصابات سرقة الدراجات الآلية وتوقيفهم، وبعد أن أوقفت شعبة المعلومات بتاريخ 31-5-2024 الرأس المدبر لعصابة سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح على طريق المطار، تابعت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها لتحديد أماكن تواجد أفراد عصابته وتوقيفهم.
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نتيجة المتابعة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة حارة حريك، ويدعى: ع. ن. (مواليد عام 2007، لبناني) وهو مطلوب بموجب ملاحقات قضائية بجرائم سلب بقوة السلاح وتأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح.

بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في الشعبة عملية نوعية أسفرت عن توقيفه في محلة حارة حريك.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة انتمائه للعصابة المذكورة، وتنفيذه برفقة أفرادها العديد من عمليات سرقة وسلب دراجات آلية بقوة السلاح ضمن المناطق التالية: طريق المطار، الشويفات، غاليري سمعان وصولاً الى خلدة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف باقي افراد العصابة.
 
 

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