وزير الماليّة يُصدر قراراً... إليكم مضمونه

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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 05/08/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.ويأتي هذا القرار بغية إتاحة الفرصة أمام المكلفين للالتزام بالموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم.