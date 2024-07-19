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لبنان

تحذير مهم وعاجل للسائقين.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
19-07-2024 | 06:13
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طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين، عدم تجاوز السرعات المحددة على الطرقات العامة والاوتوسترادات، مشددة على القيادة بمسؤولية وحذر، لتجنب الضلوع في الحوادث، وعدم القدرة على التحكم في المركبة وقت الطوارئ.
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