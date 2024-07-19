تحذير مهم وعاجل للسائقين.. هذه تفاصيله

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين، عدم تجاوز السرعات المحددة على الطرقات العامة والاوتوسترادات، مشددة على القيادة بمسؤولية وحذر، لتجنب الضلوع في الحوادث، وعدم القدرة على التحكم في المركبة وقت الطوارئ.

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