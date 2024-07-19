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لبنان

شقيق الزميل عبدو الحلو في ذمة الله

Lebanon 24
19-07-2024 | 06:16
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غيّب الموت فادي طانيوس الحلو شقيق الإعلامي عبدو الحلو اليوم الجمعة 19 تموز.
 
 
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم السبت 20 الجاري، في كنيسة مار روكس - الحازمية.
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تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مار روكس - الحازمية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الأحد 21 الجاري في صالون كنيسة مار روكس - الحازمية إبتداء من الساحة الواحدة من بعد الظهر، ولغاية الساعة السادسة مساء.
 
 
"لبنان 24" يتقدّم بأحرّ التعازي من الزميل عبدو الحلو ومن عائلة الفقيد.
 
 
 

لبنان

تعازي ووفيات

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