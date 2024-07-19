مذكرة تفاهم بين جمعية الصناعيين ومرفأ بيروت

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وقعت جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها سليم الزعبي مع إدارة واستثمار مرفأ بيروت ممثلة برئيس مجلس الإدارة المدير العام عمر عيتاني، مذكرة تفاهم بين الطرفين لرسم إطار من التعاون بين الطرفين خدمة للصناعة والاقتصاد الوطني. كما من شأن المذكرة خلق أرضية مناسبة لقيام تشاور وتنسيق مستمر بين الجمعية وادارة المرفأ في ما خص كل المعاملات والاعمال التي لها علاقة بالصناعة الوطنية وتوفير معاملة تفضيلية للصناعيين المنتسبين الى الجمعية.بداية رحب الزعني بعيتاني والوفد المرافق آملا في ان تشكل هذه المذكرة ركيزة لبناء تعاون بنّاء مشترك. داعياً الى اعادة إنشاء منطقة صناعية حرة في المرفأ لما لهذه الخطوة من تأثير إيجابي على مستوى تسويق زيادة صادرات المنتجاتالصناعية، كما هنأ عيتاني وفريق عمله على كل الجهود المبذولة وعلى التحسينات التي طرأت في أعمال المرفأ وخدماته.فيما أشار عيتاني إلى ضرورة دعم الصناعة الوطنية وتسهيل أمور الصناعيين وتوفير الدعم لهم من خلال المعاملة التفضيلية التي سيحصلون عليها، مؤكداً ان ادارة واستثمار مرفأ بيروت ‏تعمل من أجل وتحسين كفاءة عمل المرفأ لاسيما ما يتعلق بموضوع السكانر وضبط التهريب. وإذ أكد عيتاني ان اتفاقية اليوم ليست سوى البداية، واعداً بالمزيد من التعاون ‏بين المرفأ والجمعية لما فيه خير البلد والصناعة والاقتصاد الوطني.