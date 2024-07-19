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لبنان

انطلاق مهرجان "إهدنيّات الدولي" في نسخته العشرين

Lebanon 24
19-07-2024 | 08:07
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 انطلق "مهرجان إهدنيّات الدولي" في نسخته العشرين مع حفلة تكريمية للعملاق الياس الرحباني تحت عنوان "رحبانيات"، مع أوركسترا سمفونية بمشاركة خمسين موسيقيًا وعازفًا بقيادة غسان الرحباني على البيانو، مع خلفية سينماتوغرافية لأعمال الراحل التي تعانقت مع كبار الفنانين اللبنانيين من فيروز، صباح، وديع الصافي، ماجدة الرومي، وسامي كلارك. 
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تألّق كل من الفنان جيلبير جلخ والفنانة رانيا غصن الحاج في أداء ريبيرتوار إلياس الرحباني الغني والراقي. البداية كانت مع "عم احلمك يا حلم يا لبنان"، ثم "جينا الدار"، "يا قمر الدار"، "قتلوني عيونا السود"، "كبوش التوتة"، "بيني وبينك يا هالليل"، "يا طير الوروار"، "يا مارق عالطواحين"، "قومي تا نرقص"، "كان عنا طاحون"، "حنا السكران"... مع لوحات فولكلورية راقصة للكوريغراف سامي خوري.

وقد ضجّ مدرّج المهرجان بنحو ألفي شخص توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية إلى إهدن، لحضور هذا الحفل الساحر والضخم، وهو من إنتاج "إهدنيات"، وذلك إيمانًا من المهرجان بدعم الفن والفنانين اللبنانيين .

وتتجدّد مواعيد "إهدنيات"، السبت 20 تمّوز مع النجمة اللبنانية العربية عبير نعمة.

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