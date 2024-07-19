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لبنان

لأوّل مرّة... "حزب الله" قصف مستوطنات إسرائيليّة جديدة بعشرات الصواريخ

Lebanon 24
19-07-2024 | 08:21
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "رداً على ‏‏اعتداءات العدوّ الإسرائيلي التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا، ‏‏قصف ولأول مرة ثلاث مستعمرات جديدة ‏وهي: أبيريم، نيفيه زيف ومنوت ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".‏
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وأضاف: "تعاهد المقاومة شعبها أنها عند أي اعتداء على المدنيين سيكون الردّ على مستعمرات أخرى جديدة".     
 
 
 

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