اصابة متطوع لدى الدفاع المدني وحالة اختناق.. ماذا يجري بحولا؟

شن الجيش الإسرائيلي غارتين على منزلين في بلدة حولا في بئر المصلبيات مفترق العباد.



وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"، فإن الغارة الإسرائيلية الثانية حصلت اثناء وجود فريق الدفاع المدني في مكان الغارة الأولى، مما ادى الى إصابة أحد المتطوعين بجروح طفيفة وآخر بالاختناق.

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